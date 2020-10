LIVE. VS vestigen triest wereldrecord met hoogste aantal besmettingen ooit in één dag - Biostatisticus Molenberghs: “Ga niet aanschuiven bij winkels”

HLN wint Belfius persprijs voor beste foto met reportage van Bart Leye over Forza Ninove

30 oktober Het Laatste Nieuws wint de Belfius Persprijs 2019 in de categorie ‘Foto’. Fotograaf Bart Leye is laureaat met de inzending ‘Forza Ninove Guy D’Haeseleer’. “Wat de foto’s laten zien, is onmogelijk met woorden te vertalen”, aldus de jury. “Dit is persfotografie op haar scherpst.”