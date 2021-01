LIVE. VS overschrijdt drempel van 20 miljoen coronabesmettingen

2021 wordt het jaar waarin we komaf kunnen maken met de corona-ellende. De vaccinatiecampagnes komen op gang en we kunnen beginnen uitkijken naar de dag waarop we weer uit onze bubbel mogen treden. Voorlopig blijven voorzichtigheid, social distancing en mondmaskers echter de regel. Voor Belgen die terugkeren uit het buitenland is quarantaine voortaan verplicht na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone, en wordt een coronatest verplicht op dag één en dag zeven na terugkeer. Voorts komen er ook extra controles op deze maatregelen. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.