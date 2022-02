LIVE. ‘Vrijheidskonvooi’ verzamelt in Brussel, politie werpt filterblokkades op: E40 komende van Leuven afgesloten

Er wordt vandaag heel wat hinder verwacht in Brussel omdat een zogenaamd ‘vrijheidskonvooi’ op weg is naar onze hoofdstad. De politie heeft de manifestaties van gemotoriseerde voertuigen verboden, maar is wel in opperste staat van paraatheid. Zo is de E40 komende van Leuven alvast afgesloten. Op dit moment is er al een verhoogde drukte op de Brusselse ring, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Volg alle updates in deze liveblog.