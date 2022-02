LIVE. ‘Vrijheidskonvooi’ verzamelt in Brussel - Overrompeling blijft voorlopig uit, “maar politie is op alles voorbereid”

Er wordt vandaag heel wat hinder verwacht in Brussel omdat een zogenaamd ‘vrijheidskonvooi’ op weg is naar onze hoofdstad. De politie heeft de manifestaties van gemotoriseerde voertuigen verboden, maar is wel in opperste staat van paraatheid. Zo werpen ze tal van filterblokkades op, waarbij het verkeer naar het centrum over slechts één rijstrook de stad mag binnenrijden, en is de E40 komende van Leuven afgesloten. Volg alle updates in deze liveblog.