LIVE. ‘Vrijheidskonvooi’ mogelijk op weg naar gebouwen VRT en RTBF - Politie houdt betogers met messen tegen in centrum van Brussel

‘Konvooi van de Vrijheid’ vertrokken richting Brussel: “Het verbod is vooral intimida­tie. Wij komen af”

Ook vanuit verschillende delen van Noord-Frankrijk zijn de laatste colonnes vertrokken om te protesteren tegen het coronabeleid. Zij rijden onder meer naar Parijs, waarna het ‘vrijheidskonvooi’ finaal in Brussel wil eindigen. “Ook al mogen we de stad niet binnen, we geven een signaal als we ons allen daarheen mobiliseren”, klinkt het bij de uitgelaten manifestanten. Het blijft intussen onduidelijk hoeveel betogers zondag ons land zullen binnenrijden.

12 februari