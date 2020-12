LIVE. Volg hier persconferentie Overlegcomité. Verstrengde controles op telewerk: "Zware boetes voor wie regels niet volgt”

Het Overlegcomité buigt zich momenteel over de coronacijfers en de maatregelen die daar tegenover staan. Versoepelingen lijken niet op tafel te liggen. Of er nieuwe strengere maatregelen komen, nu de coronacijfers opnieuw in stijgende lijn gaan, is niet duidelijk. Volg alle nieuws over Covid-19 hieronder in de liveblog.