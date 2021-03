LIVE. Volg hier persconferentie over de stijgende coronacijfers: “Met uw hulp bereiken we momenteel binnen een week al de piek in het aantal besmettingen”

Coördinato­ren vaccinatie­cen­tra ontstemd over nieuwe uitnodi­gings­brief: “Hoop valse verwachtin­gen, flater van jewelste”

24 maart De vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn bijzonder boos over de manier waarop het Agentschap Zorg en Gezondheid de nieuwe uitnodigingsbrief voor de vaccinatie heeft uitgerold. Daarin staat nu dat inwonende 65-plussers gewoon mee gevaccineerd kunnen worden, terwijl dat enkel onder beperkte voorwaarden kan. Verschillende centra worden overspoeld met telefoontjes van burgers, zonder dat ze op de hoogte waren van de wijziging. Vlaams minister van Volksgezondheid verontschuldigde zich voor de chaos bij Terzake: “Een ongelukkig foutje dat in de brief is geslopen.”