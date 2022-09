LIVE. Volg hier de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon

Om 14 uur komt minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn Septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In die verklaring doet de regering traditioneel de grote lijnen van haar beleid en begroting voor het komende jaar uit de doeken. Normaal gezien moest Jambon dat afgelopen maandag doen, maar de drie Vlaamse regeringspartijen slaagden er niet in tijdig een begrotingsakkoord te vinden. Gisteren legde CD&V zich dan toch neer bij het compromis dat in feite al maandag op de regeringstafel lag, maar toen nog onvoldoende was voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. U kan de Septemberverklaring hier integraal bekijken via HLN Live.