LIVE. Volg hier de aankomst in België van de ‘coronabussen’ met besmette jongeren uit Spanje

De bussen van Jongerentravel kregen gisteren na drie dagen overleg en veel administratief geregel groen licht om van Spanje door Frankrijk naar België te rijden, weliswaar in quarantaine. Ze rijden in één trek door naar hier, uitstappen is verboden. Na 11 uur zouden er bussen arriveren in Gent en om 12u30 ook in Kontich. Wij volgen de terugkeer van de jongeren met een liveblog en livestream, mét reacties van de organisatie, ouders en tieners zelf.