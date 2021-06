LIVE. Vlaams vaccinatiecentra staan voor zwaarste week van hele campagne. Volg hier de persbriefing van Zorg en Gezondheid

Vaccinatieteller De vaccinatie­tel­ler: zo ver staan België en Vlaanderen met de vaccinatie tegen corona, en zo doen we het in vergelij­king met het buitenland

14:47 De vaccinatiecampagne loopt na een moeizame start als een trein. Deze zomer moet elke meerderjarige Vlaming - en ook elke 16- en 17-jarige - die dat wil minstens een eerste keer gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Ook elders moet massale vaccinatie voor groepsimmuniteit helpen zorgen. Op deze pagina houden we u continu op de hoogte van de vaccinaties in België en Vlaanderen, en in de rest van de wereld.