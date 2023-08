LIVE. Vlaams Parlement komt uit verlof voor INEOS-dossier, oppositie is scherp: “Achterkamerpolitiek op Vlaamse wijze”

Weyts: "Maximum­fac­tuur voor secundair onderwijs is geen toveroplos­sing”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat een maximumfactuur geen toveroplossing is en technische- en beroepsopleidingen net duurder kan maken. Dat zegt hij nu opnieuw de oproep weerklinkt - van onder meer de Scholierenkoepel - om een maximumfactuur in te voeren in het secundair onderwijs.