LIVE. Viroloog Van Gucht: “De ziekenhuisopnames en besmettingscijfers blijven dalen aan hetzelfde tempo”

Geert Molen­berghs: “Eerste positieve signalen, maar nog geen ruimte voor avontuur”

12 april De coronacijfers in ons land gaan geleidelijk de juiste kant op. Dat zegt professor biostatistiek Geert Molenberghs in gesprek met HLN LIVE. Toch moeten we volgens hem voorzichtig blijven, aangezien vooral in de ziekenhuizen de druk hoog blijft. “We kunnen ons niet veel avonturen veroorloven", klinkt het.