LIVE. Viroloog Steven Van Gucht: “Quarantaineregels aanpassen is niet zo’n goed idee”

Open Vld wil Vlaamse schuld tegen 2035 verlagen tot 65 procent

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) wil de Vlaamse schuld tegen 2035 opnieuw verlagen naar 65 procent. Die schuld is door de coronacrisis gestegen naar bijna 100 procent van de ontvangsten. Vande Reyde stelt nu voor om via decreet een uitgavennorm vast te leggen, waardoor regeringen verplicht zijn begrotingsoverschotten te boeken in de periode 2028-2035.

5:24