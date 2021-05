LIVE. Vierde dag in assisenproces Sofie Muylle: familie van Sofie krijgt vandaag het woord

Denk je dat je vergeten bent in de vaccinatie­plan­ning? Zo controleer je het

19 mei De vaccinaties in België en Vlaanderen gaan in sneltempo verder. Over een week zouden alle risicopatiënten minstens een eerste coronaprik gekregen moeten hebben, en beginnen de inentingen bij de brede bevolking onder de 65. Maar wat als je nog steeds wacht op je uitnodiging en denkt dat je 'vergeten' bent? Dit kan je eraan doen.