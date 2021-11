LIVE. Videobeelden tonen hoe relschoppers postgebouw helemaal stukslaan: politie chargeert

GENT Nog één avond dansen zonder mondmasker en zonder testen in Gent: “Het zal de laatste keer zijn, want met mondmasker zien we dat niet zitten”

Vrijdagnacht kon het nog, dansen zonder mondmasker. Vanaf vandaag zaterdag organiseren discotheken teststraten of moeten ze aan hun gasten vragen een mondkapje te dragen tijdens het headbangen. Veel jongeren gingen dan ook nog op zoek naar een laatste ‘vrije’ avond voor de vierdegolfmaatregelen van start gaan. Wij trokken nog even Gent in.

20 november