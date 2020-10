LIVE. Verstrenging in Vlaanderen? “Eerst effect van huidige maatregelen afwachten”, zegt Jan Jambon - Spaanse regering roept sanitaire noodtoestand uit

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Het Brussels Gewest en het Waals Gewest voeren de strijd tegen het nieuwe coronavirus stevig op. In Vlaanderen zijn nieuwe verstrengingen voorlopig niet aan de orde. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in dit liveblog.