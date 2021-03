LIVE. Versnelling in Vlaamse vaccinatiecampagne volgende week - “Met uw hulp bereiken we binnen een week al de piek in het aantal besmettingen”

OUDERS HELPEN OUDERS. Hoe gaan jullie om met de sluiting van de scholen? Hebben jullie tips voor andere ouders?

11:42 Wat woensdag na afloop van het Overlegcomité nog onduidelijk was, is vandaag zonneklaar. Vanaf maandag zullen zowel de lagere en secundaire scholen als de kleuterscholen de deuren sluiten. Daardoor zitten nog meer ouders met de handen in het haar. Hebben jullie goede tips voor elkaar? Zijn er leuke activiteiten om de kinderen rustig te houden tijdens het telewerken? En hoe hou je het zelf vol als werkende ouder? Vanavond bundelen we jullie beste tips in een nieuw stuk.