LIVE. Verdict terreurproces: zes van tien beschuldigden schuldig bevonden aan terroristische moord

De jury heeft Smail Farisi vrijgesproken voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Hij was ook al vrijgesproken voor moord en poging tot moord in een terroristische context.

De jury moest zich ook uitspreken over een vierde slachtoffer, Y.D., maar ging niet in op een herkwalificatie voor hem. Van Y.D. was weinig geweten. De hoofdonderzoekers van de politie getuigden tijdens het proces dat de man worstelde met mentale problemen en eveneens leed aan ernstige posttraumatische stress.

Een ander slachtoffer is X.L., die gewond raakte in de metro. Advocate Carine Doutrelepont zei dat hij door zijn verwondingen zijn kankerbehandeling moest stopzetten - tot zijn grote spijt en woede. Hij overleed op 28 oktober 2017 op 49-jarige leeftijd.

Er is ook M.F., een man die ook in de luchthaven was op het moment van de aanslagen, en daar hevige oorsuizingen en een zware posttraumatische stressstoornis aan overhield. Advocaat Nicolas Estienne zei op het proces dat ook hij al voor de aanslagen een kwetsbare persoonlijkheid had. Op 18 april 2021, op 53-jarige leeftijd, pleegde de man zelfmoord.

Een van de vier slachtoffers is Shanti De Corte, de jonge vrouw die euthanasie kreeg wegens psychisch lijden. De vrouw had van jongs af een kwetsbare persoonlijkheid, maar liep in de luchthaven een trauma op dat ze niet meer te boven kwam, zei advocate Sanne De Clerck op het proces. Ze was 23 jaar toen ze op 7 mei 2022 euthanasie kreeg.

De drie bijkomende dodelijke slachtoffers overleden enige tijd na de aanslagen, maar met de herkwalificatie erkent de jury dat er een causale link was tussen hun dood en de terreurfeiten. De jury veroordeelde de daders zo ook tot moordpoging op 691 slachtoffers, in plaats van op 694.

De assisenjury van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de daders veroordeeld voor moord in een terroristische context op vier bijkomende slachtoffers. De officiële balans loopt zo op van 32 tot 35 dodelijke slachtoffers.

Op terroristische moord staat levenslang. De beraadslaging over de strafmaat vindt plaats in september.

Ook Osama Atar is schuldig bevonden aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Hij stond bij verstek terecht omdat hij in 2017 zou zijn omgekomen bij een Amerikaanse droneaanval, in Syrië of Irak. Bij gebrek aan formeel bewijs van zijn dood werd hij eerder al schuldig bevonden op het terreurproces in Parijs. En nu dus opnieuw.

Mohamed Abrini en Salah Abdeslam zijn schuldig bevonden aan moord en poging tot moord in een terroristische context voor de aanslagen op Brussels Airport en in de metro in Maalbeek, zo meldt gerechtsjournalist Faroek Özgünes.

Het ultrageheime adres van de jury van het grote terreurproces was 19 dagen lang het viersterrenhotel La Dolce in het Waals-Brabantse Terhulpen. Een kamer - de meeste met zicht op het Zoniënwoud - kost er minstens 145 euro. De duurste suite goed 500 euro per nacht. Ontwaken met vogelgezang is in de prijs inbegrepen. Het Amerikaans ontbijtbuffet niét.

De juryleden en het hof zijn aangekomen in het Justitia-gebouw in Haren. De zitting kan dus vijf uur later dan gepland beginnen.

De voorlezing van het arrest van het hof van assisen is nog steeds niet van start gegaan. Normaal had de uitspraak om 14.00 uur moeten plaatsvinden, maar later werd dat bijgesteld tot 16.30 uur.

Er is veel nationale en internationale pers aanwezig in het Justitia-gebouw in Haren. Er zijn nu ook drie extra zalen geopend voor het publiek en de burgerlijke partijen. Het contrast is groot met de afgelopen zeven maanden, toen er meestal amper volk kwam opdagen voor de zittingen van het proces. De zeven zalen die aanvankelijk werden opengesteld voor de burgerlijke partijen, werden eind januari opnieuw gesloten wegens te weinig belangstelling.

Volgens de laatste officiële berichten ging de uitspraak om 16.30 uur vallen, maar in de wandelgangen wordt nu gesproken over 18.00 uur of later.

Adrien Masset, één van de advocaten van slachtoffervereniging V-Europa, had verwacht dat de juryberaadslaging nog langer zou duren. Dat zei hij bij aankomst op de Justitia-site in Haren. "Het gaat toch om 287 vragen, waarvan enkele subsidiaire, en dan is er natuurlijk ook nog de motivering."

Weliswaar zal het nog enkele uren duren voor het oordeel van de jury gekend is, aldus nog de strafpleiter. "We krijgen eerst de antwoorden op de schuldvragen en pas nadien de motivering van de beslissing. Het zou dus lang kunnen duren, misschien zelfs tot morgenochtend."

"Dat de beraadslaging zoveel tijd in beslag heeft genomen, betekent dat de jury haar best heeft gedaan om het dossier zo goed mogelijk te kennen", aldusmeester Lurquin. "Dat betekent dat ze pas een beslissing hebben genomen met kennis van zaken. Dat is een goed teken, dat versterkt het vertrouwen in de uitspraak."

Meester Vincent Lurquin, advocaat van Hervé Bayingana Muhirwa, is niet ongerust over de tijd die de jury nodig heeft gehad om tot een uitspraak te komen. "Het versterkt net het vertrouwen in de uitspraak", zei de advocaat, kort voor het arrest over de schuldvragen zou voorgelezen worden.

Vansteenkiste zei voorts dat hij de voorbije weken vaak moest denken aan het laatste woord van Ayari, wiens woorden hij oprechter vond dan die van andere beschuldigden. "Hij was geradicaliseerd, maar vroeg zich af wat het allemaal heeft bijgebracht. Dat is de boodschap: terreur baat niet."

"We hopen nu op een juiste beslissing. Als burgerlijke partijen hebben we onze emoties, maar die mogen hier niet de bovenhand nemen. Het moet een juiste, rationele beslissing zijn", aldus Vansteenkiste, die zelf zijn zus verloor bij de aanslagen.

Philippe Vansteenkiste, directeur van slachtofferorganisatie V-Europe, hoopt op een "juiste, rationele beslissing". "Terrorisme is een aanslag op onze democratie", zei hij. "Met het proces en deze uitspraak tonen we dat de democratie voortgaat. We hebben vertrouwen in de volksjury en in het systeem. Over de maanden van het proces heen kreeg die jury een globaal beeld."

"Het boek zal nooit gesloten worden, maar het is wel een etappe, een bladzijde die wordt omgeslagen", aldus Bastin. "Aline blijft altijd in ons hart. We gaan wat er is gebeurd nooit vergeten, maar het leven blijft mooi en we blijven het leven. Het leven is fragiel, je moet er goed voor zorgen."

Bastin zei tevreden te zijn over de manier waarop het proces is verlopen. "We moeten de jury eren, die hard gewerkt heeft en op een voorbeeldige manier zijn burgerplicht heeft uitgevoerd. En de voorzitster die het schip goed bestuurd heeft, met kwalitatieve debatten die op een kalme en evenwichtige manier verlopen zijn."

"Ik ben best emotioneel vandaag, het is waarschijnlijk de laatste keer dat ik hier kom. Het is het einde van een grote democratische oefening", aldus Bastin, die zijn dochter verloor in Maalbeek. "Het strafrecht is het antwoord van de rechtsstaat op de barbaarsheid van het extremisme. De uitdagingen waren groot."

Nu het einde van het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 nabij is, kan de vader van slachtoffer Aline Bastin een bladzijde omslaan. "Het boek zal nooit toe zijn, maar er komt wel een nieuwe etappe aan", zei Pierre Bastin dinsdag bij aankomst in het Justitia-gebouw.

Sowieso betekent de voorlezing van het arrest voor de burgerlijke partijen dat hun rol uitgespeeld is. Colette-Basecqz omschrijft het dan ook als een "belangrijke etappe" voor de slachtoffers. Voor de strafmaat mogen namelijk enkel de procureurs en de verdediging pleiten, waarna de jury opnieuw in beraad gaat.

Na negentien dagen beraadslaging heeft de jury zijn verdict klaar. Oorspronkelijk werd uitgegaan van twee weken beraadslaging, maar dat werd uiteindelijk dus nog enkele dagen extra. Al wil Colette-Basecqz daar niet al te veel uit concluderen. "Het is moeilijk om te weten waarom het zo lang heeft geduurd, maar het gaat toch om tien beschuldigden en 287 vragen, waarvan sommige zeer technisch, en dan is er ook nog de motivering ook natuurlijk", klinkt het.

Het verdict van de jury op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 is een "belangrijke etappe voor de slachtoffers". Dat stelt Nathalie Colette-Basecqz, advocate van slachtoffercollectief Life4Brussels. Dat de beraadslaging langer heeft geduurd dan initieel ingeschat, hoeft echter niet meteen veel te betekenen volgens haar. "Het gaat dan ook om tien beschuldigden en soms technische vragen".

Dat de jury uiteindelijk negentien dagen heeft gedelibereerd over de schuld vindt Bouchat normaal, voor een proces dat "erg uitzonderlijk was". Ook het feit dat de uitspraak dinsdag wat later valt dan verwacht – voorlopig 16.30 uur in plaats van 14 uur – vindt hij niet vreemd. "Dat is eigen aan assisenprocessen."

"We zijn hier met een serene geest", aldus Bouchat ook. "Ik vind dat een proces geslaagd is als iedereen zijn werk goed doet. De speurders waren uitzonderlijk, de juryleden waren heel aandachtig en de professionele magistraten, waaronder de voorzitster die het schip naar de juiste haven heeft gebracht, deden hun werk goed. En ik vind dat de debatten van de verschillende partijen op een hoog niveau zijn gevoerd."

De verdediging van Abdeslam, Bouchat en Delphine Paci, heeft gevraagd om hem vrij te spreken voor moord en moordpoging in een terroristische context. De deelname aan de activiteiten van een terroristische groep hebben de advocaten niet tegengesproken. Nochtans heeft Abdeslam steeds volgehouden dat hij de terreurcel van Parijs vervoegde in Brussel, niet die van Brussel.

"Ik hoop dat de jury onze argumenten gevolgd heeft." Dat zei Michel Bouchat, advocaat van Salah Abdeslam, dinsdag bij aankomst in het Justitia-gebouw, waar later op de dag het arrest van het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 wordt voorgelezen. Hij zegt ook dat het proces, los van het verdict voor zijn cliënt, voor hem geslaagd is.

Daarnaast is Vandenberghe benieuwd naar hoe de jury is omgegaan met de "misplaatste" vraag tot herkwalificatie tot oorlogsmisdaden van de verdediging van beschuldigde Bilal El Makhoukhi.

Hij kijkt met bijzondere aandacht uit naar hoe de jury heeft geoordeeld over de subsidiaire vraag om te bepalen of er geen 32 maar 36 doden vielen bij de aanslagen. Het gaat dan om vier slachtoffers die enige tijd nadien om het leven kwamen, maar waarbij er een causale link met de aanslagen zou zijn. Het gaat onder anderen om Shanti De Corte, de jonge vrouw die euthanasie kreeg wegens psychisch lijden.

Dit zijn de belangrijkste vragen waarop we straks het antwoord kennen

De jury beantwoordde 287 schuldvragen tijdens hun beraad. Op enkele hamvragen krijgen we vandaag – meer dan zeven jaar na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek – eindelijk een antwoord. Hebben ze zich schuldig gemaakt aan terroristische moord op 32 dodelijke slachtoffers van de aanslagen? En zijn de beschuldigden ook schuldig aan poging tot terroristische moord? Want bij beide aanslagen vielen ook honderden gewonden. Een overzicht van de belangrijkste vragen.

1. Is Salah Abdeslam schuldig voor terroristische moord?

Abdeslam vroeg de vrijspraak voor terroristische moord en poging tot moord, want op het moment van de aanslagen zat hij in de gevangenis. Maar, "op het moment van zijn arrestatie heeft hij nooit gezegd dat er nog een terroristische cel actief was die aanslagen plande", legde misdaadjournalist Faroek Özgünes uit aan HLN LIVE. Aan de jury dus om te bepalen of hij effectief van niets wist en niet betrokken was. Tijdens het proces van de aanslagen in Parijs, werd hij ook "schuldig verklaard voor zijn betrokkenheid", ondanks dat hij daar was gaan lopen. Volgens onze misdaadjournalist zullen er mogelijk "wel wat parallellen tussen de uitspraken in Parijs en Brussel" zijn.

2. Wat heeft de jury besloten over Sofien Ayari?

Ook Ayari ging tijdens het proces voor de vrijspraak voor terroristische moord en poging tot moord. Hij zat eveneens in de cel tijdens de feiten, klonk het tijdens zijn verdediging. De Tunesiër beweerde dat ook hij een geschikt moment afwachtte om naar Syrië te vertrekken. Maar volgens het parket is hij schuldig. Ayari zou hulp geboden hebben bij de aanslagen, onder meer door na zijn arrestatie te zwijgen over de plannen van de terreurcel.



3. Beraamde Oussama Atar hij alle plannen?

Atar, afkomstig uit Laken, wordt gezien als de leider van de terreurcel. Hij zou de mysterieuze emir 'Abu Ahmed' zijn die vanuit Syrië de aanslagen aanstuurde. De waarnemers hebben daar echter nog twijfels over. Over enkele uren zullen we te weten komen wat de jury daarvan denkt. Het federaal parket en de burgerlijke partijen vroegen hem schuldig te verklaren aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, als leider, en aan moord en poging tot moord in een terroristische context.

Opvallend: hij was niet aanwezig tijdens het maandenlange proces. Het is onduidelijk waar hij is. Vermoedelijk stierf hij in Syrië.



4. Gaat het om oorlogsmisdaden?

Volgens de advocaten van Bilal El Makhoukhi, de 34-jarige Brusselaar, gaat het om oorlogsmisdaden. De dertiger raakte tijdens de oorlog in Syrië een been kwijt. Nadien keerde hij terug naar België en in 2015 werd hij veroordeeld op het Sharia4Belgium-proces. Maar na zijn vrijlating had hij contacten met de terreurcel die de aanslagen op Zaventem pleegde. El Makhoukhi gaf toe dat hij na de feiten wapens wegwerkte, al wilde hij niet zeggen waar die beland zijn. Zijn advocaten vinden dat hij berecht moet worden wegens het oorlogsrecht.

5. De twee 'meelopers': zijn zij schuldig?

Zowel Ali El Haddad Asufi (38) als Hervé Muhirwa Bayingana (38) zeggen onschuldig te zijn. Die eerste was een jeugdvriend van Ibrahim El Bakraoui, een van de terroristen die zichzelf opblies. Hij zou voor de aanslagen hulp gekregen hebben van Ali El Haddad Asufi; hij werkte op de luchthaven. Maar dat klopt niet, getuigde hij. "Ik werd gemanipuleerd", klonk het. "Ik wist niets van die terreurplannen."

Hetzelfde verhaal klonk bij Muhirwa Bayingana die Abrini en Krayem – de twee terroristen die wegliepen en zichzelf dus niet opbliezen – onderdak bood in zijn appartement. "Met terrorisme heb ik niets te maken.”

6. De twee broers die hun appartement verhuurden aan de terroristen: zijn zij schuldig?

Ook de twee broers Smail (38) en Ibrahim Farisi (34) staan terecht in het proces. Smail zou zijn appartement uitgeleend hebben aan Ibrahim en Khalid El Bakraoui, twee broers. Vanuit het appartement in Etterbeek bereidden zij de aanslagen voor. Smail was hier naar eigen zeggen niet van op de hoogte en vraagt de vrijspraak. Het parket wil echter dat hij veroordeeld wordt als lid van de terreurcel. Zijn jongere broer hielp het appartement leeg te maken na de aanslagen. Ook hij pleit onschuldig. De aanklagers vragen de vrijspraak.

7. Zijn de daders schuldig aan moordpoging op 529 passagiers die in Brussels Airport aanwezig waren?



529 mensen waren aanwezig in de luchthaven op het moment van de aanslagen. 32 van hen kwamen die dag te overlijden. Het parket vraagt de jury de beklaagden schuldig te verklaren voor moord op deze 32 mensen, maar ook voor moordpoging op de meer dan 500 personen die aanwezig waren toen het noodlot toesloeg. Hetzelfde vragen ze voor de 166 passagiers die op de metro zaten die ochtend.

8. Zijn ze verantwoordelijk voor de dood van onder meer Shanti De Corte (23)?

De jury moest zich de voorbije tweeënhalve week ook uitspreken of er mogelijk 36 in plaats van 32 dodelijke slachtoffers vielen bij de aanslagen. Het gaat om vier slachtoffers die enige tijd nadien om het leven kwamen, maar waarbij er een oorzakelijk verband zou zijn. Het gaat onder andere om Shanti De Corte, die als 17-jarige de aanslagen overleefde, maar in 2022 koos voor euthanasie. De jonge vrouw was murw geslagen door paniekaanvallen, depressies en flashbacks.

9. Welke straf zullen ze krijgen?

Dat komen we pas in september te weten. "Maandag 4 september wordt de jury opnieuw verwacht; dan wordt het proces verdergezet. Het gaat dan enkel over de straffen", aldus Faroek Özgünes bij HLN LIVE vanochtend. "Er zal opnieuw gepleit worden en het openbaar ministerie zal zijn vordering bekendmaken. Nadien zal de verdediging pleiten en zal de jury weer in beraad gaan, deze keer om zich uit te spreken over de straffen."