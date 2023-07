LIVE. Verdict terreurproces: Abdeslam, Abrini en vier andere beschuldigden schuldig bevonden aan terroristische moord

"Abrini en Krayem leverden onontbeerlijke hulp voor aanslagen"

Voor de jury staat het vast dat Abrini sinds september 2015 lid was van IS en deelnam aan de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. "Na die aanslagen verbleef hij in verschillende flats die als onderduikadressen werden gebruikt door de terreurcel, en hij heeft zelf verklaard dat iedereen die daar aanwezig was meewerkte aan de aanslagen", klonk het. "In de flat in de Max Roosstraat, waar hij ook lang verbleef, werd de TATP voor de aanslagen gemaakt, en Abrini heeft aan die productie meegewerkt. Zo is DNA van hem gevonden op een beschermende handschoen. Hij had ook een persoonlijk testament opgemaakt, waarin hij zich trots toonde op zijn trouw aan IS."