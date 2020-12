LIVE. Vandenbroucke slaat mea culpa over onduidelijke regel kinderen als knuffelcontact - Geduld van vrachtwagenchauffeurs in Dover blijft op de proef gesteld worden

Kinderen jonger dan 12 jaar tellen dan toch mee als knuffelcon­tact: crisiscen­trum schept duidelijk­heid

8:51 Kinderen jonger dan twaalf jaar tellen wél mee als knuffelcontact, onderstrepen woordvoerder Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). “U mag thuis tegelijkertijd één persoon ontmoeten, dat kan een meerderjarige óf een minderjarige zijn. Deze persoon is de enige toegelaten bezoeker”. Over de kwestie was heel wat verwarring ontstaan, want verschillende overheidsinstanties zeggen dat kinderen jonger dan twaalf niét meetellen als nauw contact.