LIVE. Vandenbroucke: drempel van 800 besmettingen “kan herbekeken worden” - Mondmaskerplicht op zeedijk tijdens krokusvakantie

Erven van vrienden wordt vanaf juli goedkoper met 'vriendener­fe­nis'

17:11 In de commissie Financiën van het Vlaams Parlement is de vriendenerfenis goedgekeurd. Hiermee kunnen mensen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Tot nu toe waren daarvoor de hogere fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing, tot 55 procent. Vanaf 1 juli 2021 kan je met deze vriendenerfenis tot maximaal 15.000 euro nalaten aan het meest gunstige tarief van drie procent.