LIVE. Van Ranst: “Effect van lockdown verwachten we komende dagen”

OVERZICHT. Gemiddeld aantal ziekenhuis­op­na­mes in België voor het eerst sinds begin september gedaald

8 november Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag, gemeten over een periode van zeven dagen, is voor het eerst sinds begin september gedaald. De afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 618 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, een afname van 5 procent tegenover een week eerder. In totaal liggen nu 6.893 mensen met de ziekte in het ziekenhuis, eveneens een daling van 5 procent. Maar gemiddeld stierven de voorbije week 173 mensen per dag, een stijging van 66 procent.