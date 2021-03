LIVE. Van Ranst: “Buitenactiviteiten toelaten is wat experts voorgesteld hadden”

Eerste Belgische piloot behaalt 5.000 vlieguren in F-16

20:12 Commandant-vlieger Steven De Vries heeft vannamiddag de kaap van 5.000 vlieguren in een F-16 overschreden. Hij is de eerste piloot bij de Belgische luchtmacht die tot het selecte clubje van F-16-piloten met 5.000 vlieguren toetreedt. “Vrieske” is ineens ook de eerste niet-Amerikaanse piloot die de mijlpaal behaalt, want wereldwijd hebben enkel vijf Amerikaanse piloten de 5.000 uur gerond.