LIVE. Van Damme: “In maart kijken of we het reisverbod moeten verlengen”

De voorbije week daalde het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 in ons land met één procent tegenover de week voordien. Ook ht aantal nieuwe besmettingen blijft verder dalen. Het sterftecijfer kent dan weer een lichte stijging. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.