LIVE. Vader van vermoorde Julie Van Espen (23) spreekt Kamer toe

Zo dadelijk spreekt de vader van de vermoorde Julie Van Espen (23) de Kamercommissie Justitie toe. De familie van het slachtoffer richtte zich onlangs nog in een open brief tot alle bevoegde ministers en partijvoorzitters. De brief bevatte een reeks positieve evoluties, maar ook een aantal werkpunten. Volg de toespraak van vader Erik Van Espen hier live.

De vader van Julie Van Espen zou zelf met het voorstel zijn gekomen om meer tekst en uitleg te komen geven in het parlement. Oppositiepartij N-VA stelde voor in te gaan op die suggestie en de andere partijen gingen daarin mee. De commissie zal na de getuigenis beslissen of het nodig is nog verdere hoorzittingen te organiseren met andere actoren.

KIJK. Wat gebeurde er met Julie Van Espen?

De 23-jarige studente Julie Van Espen werd in mei 2019 verkracht en vermoord door Steve Bakelmans (41). Het drama zorgde voor grote verontwaardiging, aangezien Bakelmans al tweemaal eerder was veroordeeld voor verkrachting. De eerste keer was in 2004, de tweede keer in 2017. Hij kreeg toen vier jaar effectieve celstraf voor de brutale verkrachting van zijn ex. Hij werd echter niet onmiddellijk aangehouden, omdat er geen indicatie was dat hij zich aan zijn straf zou proberen te onttrekken.

Bakelmans mocht op vrije voeten blijven in afwachting van een uitspraak in hoger beroep. Op het hof van beroep werd de zaak op de lange baan geschoven: het dossier werd door het openbaar ministerie niet als prioritair beoordeeld en er was een tekort aan magistraten. Daardoor werd de kamer die zijn zaak moest behandelen zelfs gesloten.