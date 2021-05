LIVE. Vader van Sofie Muylle tijdens vierde dag in assisenproces: “Een kind moeten afgeven, hakt er diep in”

Droogste dag van de week, maar het blijft grijs en wisselval­lig

8:27 Het is donderdagochtend op meerdere plaatsen grijs, vooral dan in het zuidoosten van het land. Elders zijn er mooie opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen zich enkele stapelwolken waaruit lokaal nog een buitje kan vallen. Voorts neemt in de namiddag ook de hoge en middelhoge bewolking toe vanaf het westen. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. De wind wordt matig en krimpt verder naar zuid tot zuidwest, zegt het KMI.