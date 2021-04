LIVE. Vaccinatietempo verder de hoogte in: volgende week 358.000 inentingen in Vlaanderen, vaccinatiecentra gaan nu ook in weekend werken

Ondanks de beslissing om de komende weken geen AstraZeneca-vaccin meer toe te dienen aan mensen jonger dan 56, komt het vaccinatietempo volgende week verder op stoom. In totaal zullen er dan 358.140 vaccins gezet worden, 42 procent meer dan de 253.000 van deze week. Een aantal vaccinatiecentra gaat nu voor het eerst ook op zaterdag vaccineren en een drietal ook zondag. Op een persbriefing geeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vanaf 15.15 uur een stand van zaken over de vaccinatiecampagne.

In de Vlaamse vaccinatiecentra gaat het prikken ondanks de AstraZeneca-perikelen onverminderd voort, nu ze op steeds meer vaccins kunnen rekenen dankzij de toenemende leveringen. Met uitzondering van nog slechts 96 nieuwe vaccinaties in de collectieve zorginstellingen en 1.794 vaccinaties bij de laatste bewoners van de serviceflats, gaan alle vaccins nu richting de centra. Daar kunnen ze volgende week op 356.250 vaccins rekenen.

Het totaal van 358.140 vaccins is volgende week zo goed als evenredig verdeeld tussen de twee producenten Pfizer/BioNTech en AstraZeneca. Van de eerste staan er 177.450 vaccinaties ingepland, van de tweede 178.800. Met Moderna wordt er door haperende leveringen niet gevaccineerd, en de eerste Johnson & Johnson-vaccins worden pas in de loop van volgende week geleverd. Die worden dan vanaf de week nadien ingezet.

In de planning voor deze week, die van 5 april, stonden nog een kleine 253.000 vaccinaties ingeschreven, die zijn momenteel aan de gang.

Half miljoen per week in mei

De telkens hogere planningen zijn ook nodig om de Vlaamse doelstelling van 11 juli te halen. Volgens minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) moet tegen dan elke meerderjarige Vlaming die dat wil een eerste keer gevaccineerd kunnen zijn. Aan het huidige tempo geraken we daar niet en zitten we op koers om een vaccinatiegraad van slechts 60 procent te halen.

Maar minister Beke en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakten zich in het verleden sterk dat we tegen midden mei aan een half miljoen vaccinaties per week zullen zitten.

Bijna 90 procent 85-plussers gevaccineerd

Op dit moment zijn in Vlaanderen 910.663 inwoners gevaccineerd met minstens één dosis, goed voor 13,74 procent van de volledige bevolking. 368.018 inwoners onder hen zijn volledig gevaccineerd, of 5,55 procent van de bevolking.

Van de 85-plussers is bijna 90 procent gevaccineerd en zou zo goed als elke inwoner de kans moeten hebben gekregen zich te laten inenten. Momenteel wordt er volop bij de 75- tot 84-jarigen gevaccineerd, van hen is nu bijna 44 procent minstens deels ingeënt.

Bij de 65- tot 74-jarigen gaat het nog altijd maar om 9,3 procent, cijfers die de komende weken pas zullen toenemen. Minister Beke schoof de eerste streefdatum van 19 april enkele weken geleden op naar 3 mei, bedoeling is dat in die week alle 65-plussers gevaccineerd zijn als ze dat willen.

De vaccinatiegraad per gemeente verschilt behoorlijk. Zo is in het West-Vlaamse Veurne al bijna 20 procent van de bevolking gevaccineerd, in grensgemeente Baarle-Hertog nog maar 8,38 procent. Bij de 65-plussers staat Voeren helemaal bovenaan met een vaccinatiegraad van 60,25 procent, en het kleine Herstappe helemaal onderaan met 18,18 procent.

Zondag moeten vaccinatiecentra overigens laten weten of ze in QVax willen stappen, dat reservelijsten samenstelt voor vaccinoverschotten. Maandag volgt een opleiding en dinsdag zouden ze dan van start moeten gaan. De lijst van centra die in het project stappen, zal op de website www.laatjevaccineren.be bekend worden gemaakt.

