LIVE. Vaccinatie Israël toont aan: Pfizer-vaccin zeer effectief - Al 355.645 Belgen kregen eerste coronaprik

Beveren Klant van Jumbo vindt larven in diepvries­soep: “Ik dacht eerst dat het noedels waren”

12 februari De honger van Melek Bodur (25) was meteen over toen ze in haar bord soep plots larven zag drijven. De vrouw had de zak diepvriesgroenten dezelfde dag aangekocht in een warenhuis van Jumbo in Beveren. Bij de warenhuisketen zitten ze verveeld en beloven ze een passende compensatie.