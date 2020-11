LIVE. UZ Gent verwacht limiet intensieve zorg tegen het weekend te bereiken - Oxford-vaccin komt mogelijks al voor Kerstmis

Kunstmati­ge economie zorgt voor daling van faillisse­men­ten: -38 procent in oktober

2 november De kunstmatige economie zorgt momenteel voor een daling van het aantal faillissementen in België. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon. In oktober gingen 645 bedrijven over de kop in België, een daling met 38,3 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.