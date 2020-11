LIVE. Topdokter De Waele (UZ Brussel): "Dit is de Derde Wereldoorlog” - Brits premier Boris Johnson kondigt lockdown af - Protesten tegen coronamaatregelen in Spanje

Vader van Vlaams parlements­lid Yamila Idrissi (sp.a) ver­mist

31 oktober De vader van sp.a-parlementslid Yamila Idrissi is sinds deze ochtend vermist. Idrissi Haddou verliet om 8 uur zijn huis in Mechelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Met een tweet roept Idrissi iedereen op mee uit te kijken naar haar vader. Ook de politie is op de hoogte.