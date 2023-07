LIVE. Terreurproces: om 14 uur wordt arrest voorgelezen, strafmaat volgt in september

Salah Abdeslam en Sofien Ayari gaan voor de vrijspraak voor terroristische moord en poging tot moord. Dit omdat ze op het moment van de feiten in de cel zaten. Ze houden ook vol dat ze een geschikt moment afwachtten om naar Syrië te vertrekken. De procureurs en de burgerlijke partijen zien dat echter anders en stellen dat beiden wel degelijk essentiële hulp boden bij de aanslagen, onder meer door na hun arrestatie te zwijgen over de plannen van de terreurcel.

Voor hoofdbeschuldigden Mohamed Abrini , de 'man met het hoedje', en Osama Krayem , lijkt er weinig twijfel. De ene liet zijn bom achter op de luchthaven van Zaventem, terwijl de andere zijn lading explosieven wegspoelde in het toilet. Beiden pleitten schuldig over de hele lijn.

Donderdagavond 6 juli ging de jury, vijf mannen, zeven vrouwen, uiteindelijk in beraad. De beraadslaging zou uiteindelijk achttien dagen duren. En ook in september worden alle juryleden weer verwacht, wanneer de strafmaat moet bepaald worden.

In hun laatste woord tot slot boden verschillende beschuldigden deze keer wel excuses aan. Opnieuw was het ook Ayari die erg openhartig het woord nam. "Het maakt me niets uit dat ik opnieuw veroordeeld word, dat verandert niets voor mijn leven. Maar wat ik wel erg vind is het lijden van de mensen die kwamen getuigen voor ons", zei hij. Maar Ayari wees daarnaast op het lot van de burgerslachtoffers in Raqqa. Hij vroeg de jury om op een manier ook de verantwoordelijkheid te erkennen van de internationale coalitie tegen IS, waar België deel van uitmaakte.

Midden mei viel nog een plaatsvervangend jurylid ziek uit, een maand later werd opnieuw een effectief jurylid gewraakt, omdat zijn bazin zich als slachtoffer van de aanslagen burgerlijke partij had gesteld. Op dat moment was het requisitoir van het parket net gedaan en de pleidooien van burgerlijke partijen en de verdediging volop aan de gang. Die pleidooien leverden weinig verrassingen op, al waren die van de verdediging van Bilal El Makhoukhi, wiens advocaten in een twee dagen durend pleidooi het oorlogsrecht inriepen, wel opvallend.

Vanaf maart voltrok zich gedurende meer dan drie weken steeds hetzelfde scenario: slachtoffers of nabestaanden van de aanslagen stapten achterin de muisstille zaal binnen, kwamen naar voren, en getuigden alleen of met familieleden aan een tafeltje dat vlak voor de voorzitster was opgesteld. Hun getuigenissen waren zonder uitzondering emotioneel, verdriet dat ook elders in de zaal werd gedeeld. Een van de opvallendste was die van ex-basketballer Sebastien Bellin . Hij zei dat hij de beschuldigden vergaf en hen de hand reikte. Veel reactie op de getuigenissen kwam er niet van de beschuldigden, al zei Mohamed Abrini aan een van de slachtoffers dat hem "speet" dat ze zo'n "beproeving" moesten doorstaan.

Na de voorstelling van het onderzoek, dat vanwege zijn omvang weken in beslag nam, konden de advocaten van de verdediging na meer dan twee maanden proces voor het eerst vragen stellen . Vooral de tussenkomst van Sébastien Courtoy, de advocaat van Smail Farisi, viel op, die zeven uur lang de ene na de andere vraag afvuurde op de onderzoekers. Courtoy ging voluit in de aanval, kapittelde een toenmalige hoofdonderzoeker omdat die zou geweigerd hebben om een stuk verhoor te transcriberen waarin hij zei dat Smail Farisi naar zijn weten geen deel was van het terroristische project, noch in het complot zat. Het werd het laatste kunststukje van Courtoy, die een paar dagen later overleed.

De getuigenissen van de eerste hulpverleners die ter plaatse kwamen, waren de eerste emotionele momenten op het proces. Een politiecommissaris van de luchthavenpolitie getuigde over de chaos en stilte in de luchthaven na de aanslagen. "Ik hoorde enkel wenen en roepen om hulp", zei de man. Een loden stilte viel er ook in de zittingszaal toen de schokkende beelden getoond werden van slachtoffers in Zaventem en Maalbeek.

Overzicht: dit zijn de tien beschuldigden

De jury op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 ging begin juli, na zeven maanden proces, in beraad. De jury moest, via een lijst met 287 vragen, oordelen over de schuld van tien beschuldigden. Een overzicht:

Oussama Atar

Lakenaar Oussama Atar stond bij verstek terecht als leider van de terreurcel. Het federaal parket en de burgerlijke partijen vroegen hem schuldig te verklaren aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, als leider, en aan moord en poging tot moord in een terroristische context.

Mohamed Abrini

Mohamed Abrini (38), de 'man met het hoedje', liet zijn karretje met explosieven achter in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Abrini pleitte schuldig aan terroristische moord en poging tot moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. De pleidooien van zijn verdediging leken al een voorafname op de pleidooien over de strafmaat. Zo betwistte hij dat hij betrokken was bij het maken van de bommen.

Osama Krayem

De Zweedse Syriër Osama Krayem (30) vertrok samen met Khalid El Bakraoui met een rugzak vol explosieven naar de Brusselse metro op de ochtend van 22 maart 2016. Maar hij maakte rechtsomkeer aan de ingang en spoelde uiteindelijk zijn lading explosieven door het toilet van de studio in de Kazernenlaan in Etterbeek. Ook hij pleitte schuldig over de hele lijn. Over Krayem hangt een mysterieuze waas: hij zei geen woord tijdens het proces en bleef de meeste tijd weg uit de beschuldigdenbox. Dat stond in schril contrast met zijn houding tijdens het onderzoek waarin hij wel goed meewerkte.

Salah Abdeslam

Salah Abdeslam (33), die tijdens het proces door een advocaat werd omschreven als "mediagezicht van terreurzaken", vroeg de vrijspraak voor terroristische moord en poging tot moord, maar betwistte de deelname aan de activiteiten van een terreurgroep niet. Abdeslam zat op het moment van de aanslagen in de gevangenis, maar zijn verdediging voerde aan dat hij ook eerder niet betrokken werd bij de terreurplannen van de groep, en dat hij in het appartement in de Driesstraat in Vorst een geschikt moment afwachtte om naar Syrië te vertrekken. Het federaal parket en de burgerlijke partijen vroegen hem schuldig te verklaren over de hele lijn. Zij argumenteerden dat het appartement in de Driesstraat wel degelijk een "operationele cel" herbergde, zoals ook een jurylid zich liet ontglippen tijdens het proces, waarna hij gewraakt werd. Ze voerden ook aan dat hij, door zich te beroepen op zijn zwijgrecht na zijn arrestatie, zijn kompanen vrij spel gaf om hun plannen door te zetten.

Sofien Ayari

Tunesiër Sofien Ayari (29) werd samen met Abdeslam opgepakt na de schietpartij in Vorst. Hij gaf al tijdens zijn ondervraging toe dat hij deelnam aan de activiteiten van een terroristische organisatie – de advocaten van Abdeslam deden dat pas duidelijk in hun replieken – maar ook hij pleitte onschuldig aan terroristische moord en poging tot moord. Hij hield eveneens vol dat hij in werkelijkheid geen aanslagen wou plegen, maar naar Syrië wou. Het federaal parket en de burgerlijke partijen vroegen hem over de hele lijn schuldig te verklaren.

Ali El Haddad Asufi

Ali El Haddad Asufi (38), de jeugdvriend van Ibrahim El Bakraoui, die zich opblies in de luchthaven in Zaventem, ging voor de volledige vrijspraak. Parket en burgerlijke partijen van hun kant vroegen de jury om hem te veroordelen voor terroristische moord en poging tot moord, en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

Bilal El Makhoukhi

Bilal El Makhoukhi (34) gaf tijdens zijn ondervraging op het proces al toe dat hij betrokken was bij de aanslagen in de luchthaven en de metro, en deelnam aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Maar zijn verdediging vroeg tijdens hun pleidooien een herkwalificatie naar oorlogsmisdaden voor de gewezen Syriëstrijder, die in de oorlog een been verloor. Voorzitster Laurence Massart liet hierover subsidiaire vragen opnemen in de vragenlijst waarover de assisenjury moet beraadslagen. Het federaal parket en de burgerlijke partijen betwistten dat het internationaal humanitair recht van toepassing is. El Makhoukhi gaf pas enkele maanden voor het proces toe dat hij degene was die de wapens van de terreurcel verborg, maar hij weigerde te zeggen waar. Ook tijdens het proces schiep El Makhoukhi geen klaarheid over de wapens, en zo blijven die een van de grote vraagtekens na het proces.

Hervé Bayingana Muhirwa

De Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa (38), die Osama Krayem en Mohamed Abrini onderdak verschafte voor en na de aanslagen in de luchthaven en de metro, vroeg de jury om hem vrij te spreken voor moord en poging tot moord in een terroristische context, en voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Het federaal parket en de burgerlijke partijen gingen niet mee in die redenering en vroegen hem schuldig te verklaren over de hele lijn.

Smail Farisi

Smail Farisi (38), die zijn studio in de Kazernenlaan in Etterbeek onderverhuurde aan kamikaze van Zaventem Ibrahim El Bakraoui, stond net als acht andere beschuldigden op het proces terecht voor terroristische moord, poging tot moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Maar in zijn requisitoir vroeg het federaal parket enkel zijn veroordeling voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, waarin het parket gevolgd werd door de burgerlijke partijen. Zijn verdediging ging voor de vrijspraak. Smail Farisi, die meermaals in dronken toestand een scène maakte op het proces, argumenteerde dat hij niet afwist van de radicalisering van El Bakraoui, een oude schoolvriend.

Ibrahim Farisi