LIVE. Sven Pichal wordt vrijgelaten met enkelband, parket kan nog in beroep gaan

De Croo: “Geen energie meer steken in nieuwe onderhande­lin­gen over fiscale hervorming”

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) moet de regering niet meer beginnen te onderhandelen over een fiscale hervorming. “Ik denk niet dat we daar nog veel energie in moeten steken”, zegt hij. Voor Vivaldi is het prioritair om de begrotingscontrole tot een goed einde te brengen.