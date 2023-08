LIVE. Sven Pichal blijft nog zeker twee weken in de gevangenis: parket gaat in beroep tegen vrijlating met enkelband

Radiopresentator Sven Pichal (44) moet nog zeker twee weken in de cel blijven. De raadkamer besliste woensdag om hem vrij te laten onder elektronisch toezicht, maar daartegen ging het parket in beroep. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling moet nu binnen de vijftien dagen de knoop doorhakken.

Radiomaker en ex-VRT-presentator Sven Pichal werd vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bezit van beelden van kindermisbruik. In de zaak werden in totaal vijf personen opgepakt. Vandaag kwamen Pichal en een 35-jarige verdachte voor de raadkamer.

Op 18 augustus werd een eerste 34-jarige man, waarbij het onderzoek begon, al aangehouden. Hij blijft in de cel. Verder zijn er nog twee anderen. Een 42-jarige man, die vorige week is opgepakt en werd vrijgelaten onder voorwaarden. En tot slot een 39-jarige man, die na verhoor werd vrijgelaten.

Voor de aangehouden luidde de kwalificatie: bezit en verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Voor de mannen die werden vrijgelaten (onder voorwaarden) is het enkel bezit.

Volgens parketwoordvoerder Kristof Aerts zal de geestestoestand van de drie aangehouden en de man die werd vrijgelaten onder voorwaarden, onderzocht worden door een gerechtspsychiater. De vijf mannen hadden online contact. Hun dossiers worden wel apart van elkaar onderzocht. “Het onderzoek wordt verder gezet”, zegt de parketwoordvoerder.

“Ernstige feiten”

Pichal zit sinds vrijdag opgesloten in de gevangenis, nadat hij een dag eerder in de boeien werd geslagen bij hem thuis. De radiostem wordt verdacht van bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. Hij kwam in het vizier als uitloper van een onderzoek dat eerder deze maand startte.

Midden augustus werd bij politiezone Antwerpen aangifte gedaan. “Het bleek om zeer ernstige feiten te gaan. Als openbaar ministerie hebben we dan ook niet geaarzeld om op diezelfde dag nog een onderzoeksrechter te vorderen, wat meteen de start vormde van een gerechtelijk onderzoek. Dat heeft tot verschillende huiszoekingen en arrestaties geleid”, zegt Aerts nog. De zitting, die op veel persbelangstelling kon rekenen, vond plaats achter gesloten deuren.

Partner achter glas

In de gevangenis staat de radioman alvast onder ‘individueel regime’. Hij zit alleen in een cel en wordt om het kwartier gecontroleerd. Hij kan er wel tv kijken. Volgens onze informatie zag Pichal afgelopen zaterdag in een afgesloten ruimte zijn partner voor het eerst achter glas. Pichal mag drie keer per week een uur bezoek ontvangen in die ruimte. Zijn familie, die compleet uit de lucht viel, ging nog niet langs.

