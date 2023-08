LIVE. Sven Pichal (44) blijft nog zeker twee weken in de gevangenis: onderzoek begon toen Antwerpse acteur (34) beelden kindermisbruik toonde op café

Radiopresentator Sven Pichal (44) moet nog zeker twee weken in de cel blijven. De raadkamer besliste woensdag om hem vrij te laten onder elektronisch toezicht, maar daartegen ging het parket in beroep. In het onderzoek naar beelden van kindermisbruik werden nog vier verdachten opgepakt, onder wie de Antwerpse acteur Reuben D.B. (34) waarmee de bal aan het rollen ging.

Radiomaker en ex-VRT-presentator Sven Pichal werd vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bezit van beelden van kindermisbruik. Het parket maakte woensdag bekend dat er in totaal vijf gerechtelijke onderzoeken lopen. Het eerste onderzoek ging van start na een aangifte begin augustus bij politiezone Antwerpen over het delen van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

Het parket werd daarvan meteen op de hoogte gebracht. “Nog diezelfde avond werd dan ook een onderzoeksrechter aangesteld door de ernst van de feiten, de noodzaak om bewijselementen veilig te stellen en de enorme impact van deze feiten op slachtoffers. Elk beeld van een kind is een kind dat misbruikt is”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts in een persmededeling.

Volledig scherm Sven Pichal werd na de raadkamer teruggebracht naar de gevangenis waar hij nog zeker twee weken zal moeten blijven. © Photo News

Antwerpse acteur

Ondertussen duiken er meer details op over de aanleiding van het onderzoek. Volgens onze informatie ging de bal aan het rollen toen de Antwerpse acteur Reuben D.B. (34) op café beelden van kindermisbruik toonde aan zijn gezelschap. Een getuige had dat opgemerkt en diende meteen een klacht in. De verdachte is een acteur in musicals en reclamespots, maar geen bekende naam. In het verleden organiseerde hij ook musicalopleidingen voor jongeren.

De 34-jarige man werd als eerste gearresteerd en op 14 augustus aangehouden door de onderzoeksrechter voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. De raadkamer heeft zijn aanhouding intussen al bevestigd. Daarna werden nog vier mannen van 35, 39, 42 en 44 (Sven Pichal) opgepakt. Alle verdachten zijn afkomstig uit het Antwerpse. De 39-jarige mocht na verhoor beschikken en de 42-jarige werd vrijgelaten onder voorwaarden. Zij worden enkel verdacht van het bezit van dergelijke beelden.

De parketwoordvoerder voegt er nog aan toe dat “in vier dossiers (niet voor de man die werd vrijgelaten, red.) er intussen een psychiater is aangesteld om de verdachten te onderzoeken” en dat “het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verder gevoerd door de lokale recherche van politiezone Antwerpen.”

Volledig scherm De advocaten van Sven Pichal, Walter Damen en Davina Simons, in het Antwerpse justitiepaleis. © Eva Beeusaert

“Ernstige feiten”

Pichal zit sinds vrijdag opgesloten in de gevangenis, nadat hij een dag eerder in de boeien werd geslagen bij hem thuis. De radiostem wordt verdacht van bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. Hij kwam in het vizier als uitloper van een onderzoek dat eerder deze maand startte.

De raadkamer besliste woensdag om Pichal en een 35-jarige man onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar het parket tekende hoger beroep aan. Beide mannen moeten nu voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen, die binnen de vijftien dagen moet beslissen over hun verdere aanhouding.

Partner achter glas

In de gevangenis staat de radioman alvast onder ‘individueel regime’. Hij zit alleen in een cel en wordt om het kwartier gecontroleerd. Hij kan er wel tv kijken. Volgens onze informatie zag Pichal afgelopen zaterdag in een afgesloten ruimte zijn partner voor het eerst achter glas. Pichal mag drie keer per week een uur bezoek ontvangen in die ruimte. Zijn familie, die compleet uit de lucht viel, ging nog niet langs.

