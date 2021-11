LIVE. Strengere quarantaineregels in het onderwijs en geen meerdaagse klasuitstapjes meer - WHO beschrijft nieuwe coronavariant als “verontrustend”

De coronacijfers in ons land blijven maar stijgen. Om die reden werd vandaag over strengere maatregelen beslist door het Overlegcomité. Ook is ons land het eerste land in Europa waar de nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant is vastgesteld. Die variant zou mogelijk besmettelijker zijn dan de deltavariant. Een aantal landen hebben de maatregelen voor Belgische reizigers al verstrengd. De laatste ontwikkelingen lees je hier in onze liveblog.