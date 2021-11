LIVE. Strengere quarantaineregels in het onderwijs en geen meerdaagse klasuitstapjes meer - Moderna gaat boostervaccin voor nieuwe virusvariant ontwikkelen

Infectio­loog Erika Vlieghe vindt nieuwe coronavari­ant reden voor bezorgd­heid, “maar het is ook niet de apocalyps”

De nieuwe coronavariant B.1.1.529, die intussen de naam omicron-variant heeft gekregen, is volgens infectioloog Erika Vlieghe reden voor “bezorgdheid”. “Maar anderzijds is het ook niet de apocalyps”, zo zei Vlieghe vrijdag in het duidingsprogramma Terzake op Canvas. “Het helpt ook niet om nu te panikeren en het mag ons niet afleiden van het werk dat we in België nog hebben met de deltavariant”, aldus Vlieghe. Ook denkt de infectioloog dat de extra coronamaatregelen die vrijdag zijn afgesproken in het onderwijs niet zullen volstaan om de situatie “onder controle” te brengen.

