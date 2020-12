LIVE. Strenge lockdown voor feestdagen in Italië - VS sluiten deal voor derde coronavaccin

Het Overlegcomité boog zich gisteren over de coronamaatregelen nu de cijfers weer in stijgende lijn gaan. Van een versoepeling is nog geen sprake en er wordt strenger toegezien op een naleving van de huidige maatregelen. Experts betreuren wel dat de avondklok in Vlaanderen niet wordt vervroegd. Volg alle nieuws over Covid-19 hier in onze liveblog.