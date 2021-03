LIVE. Storm trekt over het land: dode en zwaargewonde in Aalter

Het is officieel: vandaag trekt een storm over ons land. Voorlopig werd in Stabroek (Antwerpen) al de hoogste piek gemeten, met een snelheid van 108 kilometer per uur iets na 10 uur vanmorgen. In Aalter eiste de storm al een zware tol: er vielen een dode en zwaargewonde. Op veel plaatsen veroorzaakte de storm schade. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

Het KMI waarschuwt voor code geel tussen 11 en 17 uur, met rukwinden tussen 80 en 100 kilometer per uur, tot 110 kilometer per uur op pieken, vooral in het noorden van het land.

Momenteel waait het hardst in de provincie Antwerpen, vooral in het noorden en het havengebied. “Elders zit het tussen 90 en 100 kilometer per uur. Aan zee is het al een béétje minder hard aan het waaien. Vanaf daar zal het beginnen te minderen. Na 14 uur moet het ergste achter de rug zijn”, aldus weerman David Dehenauw.

Dat wil niet zeggen dat het kalm wordt. De wind blijft waaien met een kracht van 60 tot 80 kilometer per uur. Er kunnen ook nog enkele buien volgen, met lokaal een donderslag. Ook morgen houdt de wind aan. Zaterdag gaan we zelfs opnieuw naar windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur.

In Aalter eiste de storm een zware tol: daar kwamen twee wandelaars onder een boom terecht. Eén van hen overleed. In de rest van het land werd hier en daar stormschade geleden. Zo waaide in Roeselare het dak van een school deels weg.

