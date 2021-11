LIVE. Staking dreigt in Brusselse en Waalse ziekenhuizen - Dansen zonder mondmasker kan wel vanaf vandaag

Overleg over lonen en arbeids­voor­waar­den van huishoud­hul­pen mislukt

Het overleg van vrijdag over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de 150.000 huishoudhulpen in ons land die worden tewerkgesteld via dienstencheques, is op niets uitgedraaid. Dat melden zowel de vakbonden als sectororganisatie Federgon in een persmededeling. Terwijl de werkgevers de houding van de bonden als “onbegrijpelijk” bestempelen, hebben de vakbonden het zelf over een “heuse oorlogsverklaring” van de werkgeversfederatie.

19 november