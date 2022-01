LIVE. Scholen in Nederland na kerstvakantie weer open - Van Ranst optimistisch: “Dit lijkt eerder golf van afwezigheden dan van hospitalisaties te worden”

Gevangenis­per­so­neel in heel Vlaanderen legt het werk neer: “Het wantrouwen is groot”

Uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort heeft het personeel in de gevangenissen in Vlaanderen en Vorst en Sint-Gillis vandaag massaal het werk neergelegd. Enkel in Hoogstraten is er voldoende personeel aanwezig om het gebruikelijke dagschema te volgen. Dat meldt het Gevangeniswezen.

11:27