LIVE. Reisadviezen voor Belgen opnieuw aangepast: bijna heel Europa kleurt rood - Oxfordvaccin komt mogelijks al voor Kerstmis

Ons land is zondag om middernacht opnieuw in lockdown gegaan, nadat de federale en deelstaatregeringen afgelopen vrijdag nieuwe verstrengingen hadden aangekondigd. Het aantal sociale contacten is flink ingeperkt en niet-essentiële handelszaken zijn gesloten. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in onze liveblog.