LIVE. Regering bereikt akkoord over pensioenhervorming - oppositie en vakbonden reageren kritisch: “Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”

Tenslotte wijst De Sutter erop dat mensen die voor de overheid werken en lang ziek waren niet meer definitief afgeschreven worden voor de arbeidsmarkt. " De afschaffing van het definitief ziektepensioen is een goede zaak . Daardoor worden er nog steeds jonge, vastbenoemde ambtenaren verplicht op ziektepensioen gestuurd. Met alle gevolgen van dien: mensen raken in isolement en armoede dreigt. Die onrechtvaardigheden halen we uit dat systeem."

De minister van Ambtenaren benadrukt voorts dat het zogenaamde systeem van perequatie voor de ambtenarenpensioenen niet afgeschaft wordt. " Alleen de hoogste ambtenarenpensioenen zullen iets minder stijgen . Anderzijds vragen we ook een grotere bijdrage van de werknemers en zelfstandigen die de allerhoogste tweedepensioenpijler opbouwen. Zo kunnen we de laagste pensioenen aanvullen. Dat is eerlijk", vervolgt ze.

Ze vindt het positief dat onder andere ouderschapsverlof, mantelzorgverlof of een periode om te zorgen voor een ziek familielid gaan meetellen als effectief gewerkte jaren. "Het zijn vooral vrouwen die dit verlof opnemen en hierdoor een onderbroken loopbaan hebben. Door dit akkoord komt hun recht op een minimumpensioen niet in het gedrang ", stelt ze.

"Dit pensioenakkoord vermijdt dat rechten van vrouwen in het gedrang komen . De sterkste schouders zullen meer bijdragen . Dat zijn voor mij twee belangrijke punten uit het akkoord. Dit is een beginpunt, geen einde want er moeten nog belangrijke beslissingen genomen worden ", reageert Groen-vicepremier Petra De Sutter op het akkoord dat maandagochtend in de kern werd gesloten.

Het VBO, de grootste werkgeversfederatie van het land, vindt het akkoord " onvolkomen qua slagkracht en impact ", maar wel symbolisch belangrijk. "Zo wordt er voor de eerste keer een hervorming van de perequatie doorgevoerd. Daarnaast is de pensioenbonus een incentive om langer te blijven werken . Ook het feit dat het akkoord tussen de sociale partners in verband met de fiscale en sociale standstill van de aanvullende pensioenen wordt gerespecteerd, is een goede zaak", zegt het VBO. Maar een structurele hervorming zal na de verkiezingen van 2024 "meer dan nodig zijn".

Ook Voka , een andere werkgeversorganisatie, is niet onder de indruk van het akkoord . "Deze hervorming is slechts een kleine stap naar een betere betaalbaarheid van de vergrijzingskosten. Er zullen nog verschillende pensioenhervormingen nodig zij n. "Voor Voka moet in een echte pensioenhervorming de pensioenleeftijd mee evolueren met de levensverwachting. Daar is de politiek vandaag nog niet klaar voor", aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Unizo: "Pensioenbonus is zeer beperkte en inefficiënte maatregel"

Ondernemersorganisatie Unizo is "teleurgesteld" over de pensioenhervorming van de federale regering. "Dit is geen hervorming van de pensioenen, maar wat aanpassingen in de marge", zegt topman Danny Van Assche.

Unizo is positief over het plafonneren van de perequatie van de ambtenarenpensioenen, waardoor loonstijgingen van actieve ambtenaren niet meer steeds volledig zullen worden doorgerekend in de pensioenen. Maar voor Unizo had die maatregel nog verder mogen gaan. "Het is nog altijd voordeliger dan het pensioen van werknemers en zelfstandigen die met een welvaartsenveloppe werken", luidt het.