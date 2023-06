LIVE. PS en Ecolo eisen nu toch weer ontslag van Lahbib na nieuwe onthullingen: “Hoe lang gaat de MR nog een oogje dichtknijpen?”

Politiek Twee Iraniërs die deelnamen aan betoging in Brussel getuigen: “Onze moeder in Iran werd maandag­nacht aangepakt door de Iraanse geheime dienst”

Vandaag stemt de voltallige Kamer over het lot van buitenlandminister Hadja Lahbib (MR), nadat meerderheid én oppositie openlijk twijfelden over haar aanblijven na de Irangate. En net nu komen twee uitgeweken Iraanse oppositieleden met een onrustwekkend verhaal. Nadat zij op 13 juni werden gefilmd tijdens een protestactie in Brussel, werd hun moeder in Iran urenlang op de rooster gelegd door de veiligheidsdiensten. “Pure mentale foltering", noemen ze het. Hun getuigenis aan HLN is hard: “Door de naïeve minister is onze veiligheid én die van onze familie in Iran schade toegebracht.”