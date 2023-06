LIVE. PS, Ecolo en Groen zullen Lahbib niet wegstemmen: “Onze intentie om de regering niet te laten vallen blijft overeind”

Wat betekent het akkoord met Engie voor uw stroomvoor­zie­ning en portemon­nee?

Welgeteld 467 dagen heeft het geduurd, maar er is een tussentijds akkoord tussen regering en Engie Electrabel over de verlenging van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Is dit nu een goede deal of dreigt de belastingbetaler de rekening alsnog te krijgen? En vooral: blijft hierdoor de lamp ook vanaf de winter van 2025 branden? 7 snelle vragen over het akkoord beantwoord.