LIVE. Proces tegen Bart De Pauw: “Ik begrijp dat men de verdediging van ‘een complot’ hanteert. Men moest een uitleg bedenken”

ONZE OPINIE. De verwach­ting dat 7 partijen met zo'n ideologi­sche spanwijdte tot een goede deal zouden komen was laag. Dan spring je met gemak over de lat

5:00 Het is ongelooflijk voorspelbaar. Bij een grote deal tussen regeringspartijen vallen spontaan de woorden 'historisch', 'ongezien', 'een trendbreuk', 'een scharniermoment'. Herinner u de gezwollen woorden van Charles Michel! Dat was gisteren bij de regering-De Croo niet anders. Intussen ook bekend als 'de plusjesploeg' - vrij naar Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Dat label wordt maar minnetjes onthaald. The proof of the pudding is namelijk in the eating.