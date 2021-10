LIVE. Proces tegen Bart De Pauw: “Hij bleef maar berichten sturen. Het was versmachtend en verstikkend”

• Bart De Pauw staat terecht voor belaging van minstens dertien vrouwen door hen ongewenst seksueel getinte berichten te sturen.

• Vandaag komen het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen aan het woord. Op de banken zitten zeven van de negen vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Bart De Pauw zelf is ook aanwezig.

• Morgen is de verdediging aan het woord.



Lees alles over het proces-Bart De Pauw in ons dossier.