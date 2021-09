LIVE. Proces Sanda Dia met achttien Reuzegom-leden vandaag van start: “Ze riskeren zware straf voor ergste betichting”

Bart en Christine vertrokken op droomcrui­se naar Middelland­se Zee: "Toen ik bij inschepen plots positief testte, begon de nachtmer­rie”

23 september Ze hadden er lang naar uitgekeken en zondag was het eindelijk zover: gepakt en gezakt stonden Bart Op de Beeck (42) en zijn vrouw Christine Vandenberghe (52) uit Ternat op de kade in Venetië om in te schepen voor een droomcruise op de Middellandse Zee. Speciale handdoek om te zonnen op het dek en chique outfits in de koffer om voluit te kunnen genieten van de gala-avonden aan boord. Het liep anders. De handdoek ligt nu op een matras tussen de openstaande balkondeuren van een klein hotelkamertje langs een drukke Italiaanse weg. En de leuke kleren zitten nog precies waar ze zaten: in het valies. Want Bart legde een positieve coronatest af vlak voor ze aan boord gingen. En daarmee veranderde hun droomreis op slag in een ware nachtmerrie.