LIVE. Proces Jan Fabre: vandaag komt verdediging van kunstenaar aan het woord, Fabre weer niet aanwezig

Bekend gezicht uit Brussels nachtleven beschul­digd van drogeren en verkrach­ting jonge klanten

Carl De Moncharline, een bekend figuur in Brussel als uitbater van nachtclubs en organisator van evenementen, zou meerdere jonge mensen gedrogeerd en aangerand hebben. Dat vertelden meerdere getuigen in het RTBF-programma ‘Investigation’. In een bericht op Facebook ontkent De Moncharline de aantijgingen.

31 maart