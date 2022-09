LIVE. Proces aanslagen Brussel: grootste proces ooit in ons land gaat van start - “Abdeslam heeft geen zin om te komen”

Vilvoorde Derde keer op twee weken tijd gewapende overal in Carrefour Express in Vilvoorde: “Deze plaag moet stop­pen”

Twee overvallers hebben toegeslagen in de Carrefour Express in de James Ensorlaan in Vilvoorde. De verdachten kwamen binnen met een vuurwapen en bedreigden het personeel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa en sigaretten. Het is de derde keer in twee weken dat zo'n buurtwinkel overvallen wordt in Vilvoorde. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) reageert verbolgen: “Het begint stilaan te lijken op schuldig verzuim van minister Annelies Verlinden.”

11 september