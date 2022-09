LIVE. Proces aanslagen Brussel: beklaagden uiten ongenoegen over glazen boxen: “Het is hier koud” - zitting gaat door met drie beschuldigden

Vandaag vindt in het voormalige NAVO-gebouw in de Brusselse gemeente Evere de inleidende zitting van het assisenproces over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 plaats. Daarbij is het uitkijken naar de discussie rond de individuele boxen waarin de beschuldigden moeten plaatsnemen. De beklaagden uitten reeds hun ongenoegen over die boxen. Vandaag zal ook de getuigenlijst worden samengesteld. Op maandag 10 oktober moet het proces, dat zes tot negen maanden kan duren, van start gaan met de samenstelling van de jury. Donderdag 13 oktober zal de zitting ten gronde beginnen. Volg de preliminaire zitting hier in onze liveblog.